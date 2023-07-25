Шойгу посетит КНДР в годовщину победы Пхеньяна в войне Севера и Юга

Министр обороны России Сергей Шойгу 25-27 июля посетит КНДР во главе делегации российских военных. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. Ведомство сообщает, что визит приурочен к годовщине победы Северной Кореи в войне, которую в Пхеньяне называют «Отечественной освободительной войной».

«25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что визит российской делегации будет способствовать укреплению военных связей, а также явится важным этапом укрепления сотрудничества Российской Федерации и КНДР.

Комментируя для издания NEWS.ru возможные темы переговоров, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал предположение, что речь может идти в том числе и об участии добровольцев из КНДР в СВО, кроме того северокорейские строители могут принять участие в восстановлении освобожденных в ходе спецоперации территорий.

Напомним, Пхеньян полностью поддерживает действия России на Украине, признав присоединение Крыма в 2014 году и выразив полную поддержку российскому руководству после начала СВО.