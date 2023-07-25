Забудьте про ChatGPT: Сэм Альтман намерен сканировать глаза всех людей

На презентации проекта Worldcoin Сэм Альтман, создатель IT-компании OpenAI, которая разработала чатбот ChatGPT, рассказал о планах сканировать глаза всех жителей Земли для того, чтобы отличать людей от роботов. Грандиозная задача, утверждает он, по плечу его новому изобретению – сканеру размером с футбольный мяч и весом ок. 3 килограммов. Сканнер, пишет Daily Telgraph, будет перерабатывать скачанную информацию в уникальный цифровой код, так называемый World ID, который может заменить паспорта и прочие удостоверения личности. При помощи такого сканирования, объясняет Альтман, можно будет в онлайне доказать, что вы являетесь человеком, а не роботом или каким-нибудь мошенником. Сэм Альтман утверждает, что такие проверки необходимы, чтобы противостоять постоянно растущим угрозам, которые несет искусственный интеллект (AI), разработкой которого он, кстати, сам и занимается. Альтман, кстати, в свое время признался, что самый большой его страх заключается в том, что когда-нибудь искусственный интеллект причинит вред человечеству. Речь, например, может идти о сотнях миллионов безработных, которых AI лишит работы.
«Модели AI, которые с каждым днем становятся все мощнее, в дальнейшем затруднят распознавание людей среди ботов»,- пояснил Сэм Альтман, рассказывая о проекте Worldcoin, который он запускает в Великобритании и 34 других странах.
Альтман распределит имеющиеся у него ок. 150 чудо-шаров по всему земному шару. Сейчас на эту услугу подписались приблизительно 2 млн человек, т.е. всего лишь 0,025% населения планеты. Так что Альтману и его стартапу предстоит очень много работы.
Естественно, у нового проекта Сэма Альтмана, который несмотря на запуск 24 июля был разработан еще в 2019 году, имеется много противников, которых тревожит перспектива сбора стартапом такого массива частной информации. Альтмана критикуют за то, что он запускает проект не только в развитых, но и в таких бедных странах, как Судан. Кстати, некоторые пользователи согласились пройти проверку, думая, что этот проект проводится государственными структурами.
В ответ скептики слышат привычные заверения в полной безопасности технологии Worldcoin. Сэм Альтман, к примеру, заверяет, что устройство по умолчанию автоматически стирает биометрические данные.
Сам Альтман, кстати, тоже испытывает определенные сомнения относительно своего нового детища.
«Возможно, это сработает, а может быть, и нет,- говорит он.- Но именно так развивается прогресс».
У проекта имеется финансовая поддержка в виде одноименной криптовалюты. Операторами шароподобных сканеров будут местные специалисты. Гонораром за новых подписчиков для них станут уорлдкоины, которые в понедельник утром оценивались в 1,7 доллара, но за день подросли в цене вдвое до 3,53 долларов. 25 бесплатных криптомонет получит также каждый пользователь технологии.
В ходе финансирования стартап Альтмана собрал почти четверть миллиарда долларов, но в США у него проблемы с финансовыми регуляторами. В Америке уорлдкоины, между прочим, пока под запретом.