Забудьте про ChatGPT: Сэм Альтман намерен сканировать глаза всех людей

На презентации проекта Worldcoin Сэм Альтман, создатель IT-компании OpenAI, которая разработала чатбот ChatGPT, рассказал о планах сканировать глаза всех жителей Земли для того, чтобы отличать людей от роботов. Грандиозная задача, утверждает он, по плечу его новому изобретению – сканеру размером с футбольный мяч и весом ок. 3 килограммов. Сканнер, пишет Daily Telgraph, будет перерабатывать скачанную информацию в уникальный цифровой код, так называемый World ID, который может заменить паспорта и прочие удостоверения личности. При помощи такого сканирования, объясняет Альтман, можно будет в онлайне доказать, что вы являетесь человеком, а не роботом или каким-нибудь мошенником. Сэм Альтман утверждает, что такие проверки необходимы, чтобы противостоять постоянно растущим угрозам, которые несет искусственный интеллект (AI), разработкой которого он, кстати, сам и занимается. Альтман, кстати, в свое время признался, что самый большой его страх заключается в том, что когда-нибудь искусственный интеллект причинит вред человечеству. Речь, например, может идти о сотнях миллионов безработных, которых AI лишит работы.

«Модели AI, которые с каждым днем становятся все мощнее, в дальнейшем затруднят распознавание людей среди ботов»,- пояснил Сэм Альтман, рассказывая о проекте Worldcoin, который он запускает в Великобритании и 34 других странах.