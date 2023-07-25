ЦБ объяснил рекордную прибыль российских банков

Чистая прибыль российских банков за январь-июнь составила 1,7 трлн рублей, что является рекордным показателем для сектора. Прежний максимум был зафиксирован в 2021 году — кредитные организации за год заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли. Высокую прибыль за первые шесть месяцев текущего года банки получили за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, говорится в докладе ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года».

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«Чистая прибыль сектора в июне составила 314 млрд рублей (доходность на капитал в годовом выражении выросла до 29,8%), что на 15% выше результата мая (273 млрд рублей). Всего за первое полугодие сектор уже заработал 1,7 трлн рублей. Около половины июньской прибыли составили доходы от валютной переоценки (153 млрд рублей) на фоне ослабления рубля (на 7% за июнь). Кроме того, прибыль поддержали доходы от ценных бумаг (~30 млрд рублей) и дивиденды от дочерних компаний (~33 млрд рублей)», — говорится в материалах Центробанка.

Корпоративное кредитование, по данным регулятора, в июне выросло на 1,3%, или 803 млрд рублей (+0,8% в мае), что выше среднего месячного темпа 2021 года (+0,9%). Ипотека в прошедшем месяце ускорилась до 2,5% с 2,2% в мае, что является максимальным приростом с декабря 2022 года (3,3%). Причем, основным драйвером стала рыночная ипотека (+11%, 307 млрд рублей, после 277 млрд рублей в мае). Выдачи льготной ипотеки увеличились на 6%, до 321 млрд рублей (с 307 млрд рублей в мае). В июне также выросло потребительское кредитование (+1,6%, после +1,7% в мае). Кроме того, на 2,1% увеличился объем средств населения на банковских счетах (+816 млрд рублей), в основном из-за продолжающихся существенных бюджетных выплат, отметили в ЦБ.

«В основном росли размещения физлиц на рублевых текущих счетах (+820 млрд рублей, +6,2%). Рублевые срочные депозиты немного выросли (+87 млрд рублей, +0,4%) с учетом сохранения комфортных ставок по вкладам (7,83% в третьей декаде июня против 7,75% в третьей декаде мая). Остатки в валюте сократились на 1,1 млрд долл. США (-91 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -2,4%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли, переводов за рубеж, а также снятия наличных денежных средств в сезон отпусков», — уточнили в Центробанке.

