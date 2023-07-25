Цена на пшеницу превысила 5-месячный максимум на фоне прекращения зерновой сделки

Биржевые цены на пшеницу выросли, побив максимум с середины февраля. Такую информацию предоставил «Интерфакс», со ссылкой на данные западных СМИ.

Так, по данным Financial Times, фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в цене примерно на 2,6%, достигнув 7,7725 долларов за бушель. Данные значения превышают 5-месячный ценовой максимум. Рост стоимости пшеницы отмечается, как указывает издание, на фоне выхода России из зерновой сделки и нанесении российских ударов по портовой инфраструктуре Одессы.

Другой причиной роста цен на пшеницу Trading Economist назвал засуху в ряде сельскохозяйственных районов США, что снизило прогноз урожая зерновых в Штатах.

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки 17 июля, на фоне несоблюдения другими сторонами черноморского соглашения ее условий. Меж тем, как уже сообщал «Эксперт», прогноз экспорта зерновых и пшеницы из России в нынешнем сельхозгоду улучшен, по данным Международного зернового союза.

