Вице-мэр Ефимов: на Портале поставщиков заключили более 33 тыс. контрактов с предпринимателями из регионов

Московские заказчики стали чаще заключать контракты с региональными предпринимателями: за первые полгода 2023 года на Портале поставщиков с ними подписали более 33 тысяч контрактов на сумму 5,7 млрд рублей. В аналогичный период прошлого года таких контрактов было 31,5 тысяч. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На московском Портале поставщиков порядка 42% зарегистрированных пользователей – предприниматели из других субъектов РФ. Таким образом столица обеспечивает равный доступ к городским закупкам для поставщиков из всех регионов страны, пояснил заммэра.

Сервис помогает найти поставщиков для реализации текущих потребностей предприятия: закупить товары и подобрать аналоги импортной продукции, найти добросовестных подрядчиков для проведения работ и услуг небольшого объема. Активнее всего в конкурсах за первые полгода побеждали предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Ярославской и Тамбовской областей. С ними столичные заказчики в январе-июне 2023 года подписали 21,7 тыс. госконтрактов.

Чаще всего эти контракты были связаны с поставкой строительных, хозяйственных, информационно-технологических и медицинских товаров, электроники и средств связи, бытовой и оргтехники, а также оказанием услуг по техобслуживанию оборудования и ремонту зданий, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. На эти категории пришлось 14,8 тысячи закупок. Их объем превысил 2,5 млрд рублей.

Региональным поставщикам доступны все цифровые возможности портала, отметили в департаменте информационных технологий города Москвы. Например, предприниматели могут создать сайт-визитку с информацией о своем бизнесе, или спланировать доставку товара через сервис «Логистика».

Москва – город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На сайте зарегистрированы заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов, добавили в пресс-службе.