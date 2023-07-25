Выбор эхолота для ловли рыбы

Использование данного устройства, купить которое можно на сайте https://lowrance.com.ua/ru/, позволяет решить следующие задачи:

определить глубину водоема;

установить наличие рыбы в толще водоема;

изучить рельеф донного ландшафта;

обнаружить ямы и изобилующие корягами участки на дне водоема;

измерить температуру воды;

выбрать подходящее место для ловли рыбы определенного вида или размеров.

Существуют следующие виды эхолотов:

Классический (сонар). Такое устройство направляет в воду один или больше лучей различной частоты, к примеру, 60, 83 и 200 герц.

Сканирующий. Он позволяет качественно отображать рельеф донного ландшафта.

Беспроводной. Он обеспечивает продуктивную рыбную ловлю с берега.

Эхолот-картплоттер. Он оснащен встроенным GPS и предназначен для рыбалки в открытых водах.

Универсальный (гибридный). Он позволяет использовать в одном приборе достоинства нескольких технологий.

Поскольку количество моделей эхолотов для рыбной ловли очень велико, при их выборе нужно учитывать множество факторов. Хороший эхолот характеризуется следующими качествами:

высокочувствительный приемник;

мощный передатчик;

экран высокого разрешения;

продуктивный датчик (преобразователь).

Для ловли рыбы с лодки в летнее время лучше всего подходят недорогие однолучевые эхолоты, которые можно установить на плавательном средстве с использованием специальных креплений. Такие приборы также отлично себя показали во время зимней рыбной ловли.

Для ловли трофейной рыбы желательно использовать двухлучевые эхолоты. К примеру, на леща нужно устройство с максимально большой шириной луча, т. е. с низкой частотой. Для воблерной или джиговой рыбной ловли вдоль подводных аномалий необходима модель с высокой частотой, т. е. с узкими лучами.

Для ловли рыбы на открытой акватории с лодки следует выбирать приборы с боковым либо нижним сканированием. Кроме того, в этих целях часто используют универсальные модели, в которых оба данных вида сканирования сочетаются.

Устройство с частотой 455 килогерц и нижним сканированием просто в обращении и недорого стоит. Для точного и быстрого обследования обширной акватории лучше всего подходят модели с несколькими дополнительными лучами, позволяющие отсканировать пространство внизу и сбоку лодки. Прибор с технологией сканирования подходит также для ловли рыбы на больших водоемах при помощи спиннинга.

Для ловли рыбы с берега прекрасно подходит беспроводной забрасываемый эхолот. Им легко пользоваться, он обладает компактностью и простой навигациией. Чтобы работать с беспроводным эхолотом, нужно установить на свой мобильный гаджет специальное приложение.