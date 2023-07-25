Ефимов: в январе-июне 2023 года в Москве согласовали 19 проектов комплексного развития территорий

Власти Москвы за первое полугодие 2023 года утвердили 19 проектов комплексного развития территорий площадью более 242 гектаров в девяти городских округах. На участках вместо заброшенных промзон и неэффективно используемой застройки появятся современные жилые кварталы, производственные и общественно-деловые объекты. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил заммэра, по семи проектам инвесторов найдут через аукционы, а по 12 проектам реализацией займутся городские операторы. Редевелопмент позволит создать более 76 тыс. новых рабочих мест.

Территории, которые подвергнут реорганизации, располагаются на западе, севере, северо-востоке, востоке, юго-западе, центре, юго-востоке и юге столицы, а также в ТиНАО. Так, развитием бывшей промзоны промзоны «Серп и Молот» займется инвестор, которые уже работает над двумя другими проектами по адресам: Волгоградский проспект, владение 12 и поселение Сосенское: улица Александры Монаховой и Эдварда Грига. Предполагается построить более 6,6 млн кв. метров недвижимости, включая 3 млн кв. метров промышленной и общественно-деловой застройки и более 3,6 млн кв. метров жилья. Заявки на участие в других проектах продолжают принимать.

Участки, где планируется провести редевелопмент, находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и рекреационного развития города, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий помогает решить проблему заброшенных или неэффективно используемых участков земли. Проект способствует созданию более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей, а в бюджет поступит более 1 трлн рублей. Провести реорганизацию имеют право как обладатели участков, так и городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.