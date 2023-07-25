Матвиенко о законе о ЧВК: «Они все должны воевать по принципу единоначалия»

Законы под отдельные организации, такие как ЧВК, не нужны, в Совете Федерации такие законопроекты не разрабатываются — такое мнение высказала на пресс-конференции спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности ю ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют также, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством министерства обороны», — сказала глава Совфеда, добавив, что такой законопроект сенаторы пока не разрабатывают.

Матвиенко добавила, что Совет Федерации готова рассмотреть означенный законопроект в случае если с подобной инициативой выступит Госдума. «Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать», — добавила она.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявлял, что закон о частных военных компаниях требует обсуждения в парламенте и правительстве, а глава партии «Справедливая Россия — Патриоты —За правду» Сергей Миронов предложил передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки.