«Заметное продвижение»: Путин назвал лидирующие отрасли в экономике РФ

За прошедший год ВВП России сократился на 2,1%, а за январь-май текущего года он уже вырос на 0,6%, причем с каждым месяцем темпы ускорялись: по итогам мая – до 5,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства спрогнозировал, что по итогам года ВВП прибавит более 2% и этот рост «полностью отыграет прошлогоднее снижение».

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«Статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития… Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более двух процентов. Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение. В лидерах – обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля. Рост в этих отраслях, также как и весь комплекс наших мер по поддержке экономики, благотворно влияет на состояние рынка труда», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Президент подчеркнул, что безработица в России снизилась до 3,2%, а реальные заработные платы «впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле – более чем на 10%». Он также акцентировал внимание членов правительства на зарплатах бюджетников, которые нужно индексировать в соответствии с установленными целями, иначе будет перетекание кадров.

Путин также сообщил о сокращении дефицита федерального бюджета – за январь-июнь он составил 2,6 трлн рублей или 1,6% от ожидаемого в 2023 году ВВП, хотя изначально при составлении бюджета он прогнозировался в 2% ВВП.

«Отдельно обращаю внимание и на динамику ненефтегазовых доходов: за полгода они прилично выросли – на 17,8%, причем по итогам второго квартала темп составил 43,5%. Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях все это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил хорошие темпы банковского кредитования — на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физлицам – 16,7%.

«Вместе с тем мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Один из этих рисков – это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения», — добавил Путин.

