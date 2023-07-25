Заявки на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России» будут принимать до 31 июля

Принять участие в конкурсе на лучший проект по промышленному дизайну можно до конца июля. О приеме заявок на участие в премии в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Конкурс проводят, чтобы выявить и поддержать творческие достижения в области промышленного дизайна и популяризировать направление среди промпредприятий.

Победителей определят по номинациям «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Эксперты будут оценивать дизайн мебели и интерьера, электрических устройств, транспортных средств, городских объектов, бытовой химии, упаковки продуктов, обуви и хай-тек.

Лучшие проекты смогут разместить на своей продукции специальные знаки лауреатов. Церемония награждения пройдет в Москве в конце августа.

По словам мэра, развитие промышленного дизайна — одно из приоритетных направлений для города. Меморандум о сотрудничестве по развитию этого направления был подписан на федеральном уровне.

Ранее Московская техническая школа открыла курсы по направлению «Промышленный дизайн» с обучением по 19 программам. Среди курсов — «Философия бренда и фирменный стиль», «Эргономика в промышленности», «Основы макетирования и аддитивные технологии, «Актуальные вопросы промышленного дизайна», «Основы дизайн-проектирования» и другие.

В столице поддержке предприятий уделяют особое внимание: предприятиям доступно более 20 инструментов системной поддержки, среди которых налоговые льготы и субсидии. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов. На данный момент в Москве функционируют почти четыре тысячи производств, где трудоустроено более 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.