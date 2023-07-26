Акции дня: бумаги «НОВАТЭКа» отреагировали ростом на отчетность

Акции российского производителя газа компании «НОВАТЭК» выросли по итогам сессии на Мосбирже в среду, 26 июля. За день бумаги подорожали на +2,07% до 1502,4 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции компании после публикации финансовых результатов: чистая прибыль по МСФО за полугодие составила 158,2 млрд рублей, во втором квартале — 64,07 млрд рублей. На этом фоне трейдеры надеются на дивидендные выплаты.

«Полагаем, что с учетом этих факторов промежуточные дивиденды компании за 1 полугодие 2023 года могут составить 26-31 руб. на акцию. Напомним, что за 1 полугодие 2022 года "НОВАТЭК" выплатил промежуточные дивиденды в размере 45 руб. на акцию. Из этого следует, что, скорее всего, чистая прибыль компании в 1 полугодии 2023 года могла быть ниже, чем в аналогичном периоде 2022 года», - считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,17% до 2970,42 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,02% до 1038,74 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:27 мск составила 83,02 долларов за баррель (-0,22%). Российская валюта слабела – 90,15 руб. за доллар.