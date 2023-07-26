Чертова дюжина индекса Dow

Эта неделя изначально имела все шансы на то, чтобы стать определяющей для фондового рынка США до конца лета. На ней предстояли и статистика по ВВП, и решение ФРС по ставке, и самый интенсивный поток отчетности компаний по итогам 2 квартала.

Но акции еще и влетели в нее с разбега. Вчера Dow Jones Industrial Average прибавил еще 0,1%, S&P 500 – 0,3%, а Nasdaq Composite –0,6%. При этом S&P 500 закрылся на максимуме с апреля 2022 года, а Dow завершил в плюс уже 12-е торги подряд. В прошлый раз старейшему индексу мира такое удавалось шесть лет назад.

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Кому-то это кажется началом нового бычьего рынка – и хорошие новости способны дополнительно разогнать его. Эксперты Bloomberg Intelligence даже провели на этот счет исследование, которое одобрил бы поклонник Фибоначчи. Они вычислили, что прирост S&P 500 уже превысил 76,4% его движения от максимума до минимума 2022 года.

С 1929 года после падения этого индекса на медвежий рынок (более 20% от пика), такое восстановление всегда оказывалось началом нового бычьего тренда. С этой точки зрения, закрытие S&P 500 выше уровня, соответствующего 76,4% – а оно случилось уже в 8-й раз подряд – означает, что «дно» определенно было пройдено еще в октябре прошлого года.

Но есть немало сторонников и другого взгляда на вещи, опирающихся опять-таки на статистику. Они уверены, что США предстоит рецессия, а «дно» американский рынок исторически находил только после ее начала. С этой точки зрения, ралли, основанное на ложных надеждах, уже выдыхается – и плохие новости приведут к назревшему обвалу.

Другое дело, что грядущий экономический спад предсказывают США уже больше года и некоторым кажется, что все это одни разговоры и, вообще, чуть ли не вопрос веры. Однако, на деле, явных примет приближения больших проблем немало.

И вчера заместитель директора по инвестициям DoubleLine Capital Джеффри Шерман заявлял Bloomberg, что рынки должны готовиться к глубокой рецессии. Она потребует, на его взгляд, снижения ставки ФРС сразу на процентный пункт. Денежные рынки уже закладывают в котировки ее падение в 2024 году на 130 б.п. И Шерман считает, что ФРС будет излишне медлить, а затем ей придется пойти на самое большое разовое смягчение политики с начала пандемии.

Пока же срочный рынок, по данным CME, считает высочайшей (98,9%) вероятность того, что сегодня ставка будет поднята с 5-5,25% до 5,25-5,5%. Шансов на то, что она не изменится или снизится, он не видит. Однако и вероятность того, что ФРС пойдет на еще одно повышение, с точки зрения рынка, невелика. За то, что это случится в сентябре он, например, дает 22%.

Между тем ФРС еще на прошлом заседании вполне определенно указывала на два повышения ставки до конца года. Наученный горьким опытом 1970-х, регулятор боится слишком рано остановить или обратить вспять ужесточение денежно-кредитной политики. Так что сценарий с глубокой рецессией вполне возможен. Рынки же сейчас очень склонны верить в лучшее.

Так что сегодняшнее выступление председателя ФРС вполне способно задать им тон до конца августа, когда пройдет центробанковский симпозиум в Джексон-Хоул. И шансы на то, что речь Джерома Пауэлла не воодушевит быков, высоки. Да и сезон отчетности способен на неприятные сюрпризы, причем с довольно неожиданных сторон.

В третий раз подряд инвесторы видят падение прибыли в годовом выражении. Они, однако, уже настроились на то, что итоги второго квартала будут худшими в этом году, а затем начнется улучшение – и больше внимания уделяют прогнозам, чем реальным результатам.

Но сами-то компании видят будущее не столь радужно. Именно поэтому вчера на постмаркете акции Microsoft потеряли 4% после того как и прибыль, и продажи компании превзошли оценки.

«На фондовом рынке США так много быков, что любое разочарование в экономике или доходах представляет риск для ралли», - цитировал вчера Bloomberg стратега Citigroup Криса Монтегю.

