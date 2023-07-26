Исследование: в Европе может наступить ледниковый период уже в 2025 году

Речь идет об Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Под этим длинным и не очень понятным названием скрывается система течений Атлантического океана, в которую входит и всем известный Гольфстрим. От этой системы во многом зависит климат нашей планеты. Можно смело говорить, что АМОС создает погоду. Последние три десятилетия, где-то с середины 90-х годов прошлого века, AMOC замедляется благодаря воздействию человечества на планету. Сейчас же ученые считают, пишет USA Today, что АМОС может совсем исчезнуть (остановиться) в ближайшем будущем – в любой момент, начиная уже с… 2025 года.
Просчитать все последствия исчезновения Циркуляции невозможно даже при помощи самого мощного компьютера, но и без всяких компьютеров очевидно, что это событие приведет к быстрым и очень крупным изменениям в климате в США, Европе, Азии и во всех остальных регионах. Короче, на всей планете.
Речь идет о действительно крупных переменах. В Европу может, например, прийти очередной ледниковый период. Уровень воды в морях и океанах может подняться на десятки метров, после чего вода затопит тысячи городов и огромные прибрежные территории и бессчетное количество островов. Тем же, кому посчастливится избежать ледникового периода, не повезет с какими-нибудь другими климатическими бедствиями, скажем, бурями и ураганами, наводнениями и засухами и так далее.
К чему может привести остановка течений в Атлантике, включая, в первую очередь, Гольфстрим, можно ознакомиться, посмотрев фильм-катастрофу 20-летней давности «Послезавтра». В нем изображен хаос, который наступит на Земле из-за таяния ледников. Причем, никто не знает, переборщили создатели картины с описанием ужасов или наоборот – преуменьшили последствия таяния ледников.
«Мы считаем, что при сохранении сегодняшней ситуации с выбросами вредных веществ в атмосферу AMOC остановится где-то в районе середины века»,- пишут авторы исследования, опубликованного 25 июля в журнале Nature Communications.
О том, как действует АМОС, в целом можно судить по Гольфстриму. Гольфстрим несет теплую соленую воду вдоль восточного побережья США на север, в Северную Атлантику. Там она охлаждается, погружается на глубину, разворачивается и следует в обратном направлении.
Исследования ученых в 2018-21 годах показали, что АМОС может остановиться в XXI веке. Сейчас же группа ученых из разных стран при помощи компьютерного моделирования и использования новых методов анализа уточнила этот прогноз и утверждает, что это произойдет с 95-процентной вероятностью в 2025-2095 годах.
«Парниковые газы приводят к потеплению климата и ускорению таяния ледников в Гренландии,- объясняют возможное дальнейшее развитие событий Питер и Сьюзен Дитлевсены, участвовавшие в исследовании.- Образовавшаяся в результате таяния ледников вода, которая легче соленой океанической воды, будет поступать в Северную Атлантику и влиять на АМОС. Избыток пресной воды нарушит очень важный механизм погружения соленой воды на глубину и приведет к дальнейшему замедлению и в конце концов к остановке АМОС и значительным изменениям климата».
Ученые, не участвовавшие в этом апокалипсическом исследовании, по разному отнеслись к его результатам. Оппоненты указывают на множество схожих несбывшихся прогнозов конца света. Однако очевидно, что безотносительно того, насколько правы или ошибаются авторы очередного исследования, человечество все быстрее движется к опасной черте, после перехода которой начнутся необратимые процессы. То, что происходит с погодой в последние годы, включая, естественно, нынешнюю аномальную жару, охватившую сейчас обширные регионы северного полушария, настраивает на пессимистический лад.