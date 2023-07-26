Исследование: в Европе может наступить ледниковый период уже в 2025 году

Речь идет об Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Под этим длинным и не очень понятным названием скрывается система течений Атлантического океана, в которую входит и всем известный Гольфстрим. От этой системы во многом зависит климат нашей планеты. Можно смело говорить, что АМОС создает погоду. Последние три десятилетия, где-то с середины 90-х годов прошлого века, AMOC замедляется благодаря воздействию человечества на планету. Сейчас же ученые считают, пишет USA Today, что АМОС может совсем исчезнуть (остановиться) в ближайшем будущем – в любой момент, начиная уже с… 2025 года.

Просчитать все последствия исчезновения Циркуляции невозможно даже при помощи самого мощного компьютера, но и без всяких компьютеров очевидно, что это событие приведет к быстрым и очень крупным изменениям в климате в США, Европе, Азии и во всех остальных регионах. Короче, на всей планете.