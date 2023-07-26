Баффет продолжает делать крупные ставки на нефть и газ

Во время пандемии Уоррен Баффет купил много акций нефтегазовых компаний и не прогадал. Однако в прошлом году, когда нефтегазовый сектор заработал рекордную прибыль и на них можно было очень хорошо заработать, он не стал с ними расставаться и сейчас еще больше наращивает свой «нефтегазовый» портфель.

Berkshire Hathaway Inc. воспользовался падением цен на сырье в 2023 году и сейчас вновь активно покупает акции энергетических компаний, тем самым показывая что знаменитый инвестор верит в ископаемые виды топлива.

Статья по теме: Уоррен Баффет ставит на сжиженный газ по-крупному

В июле, например, Berkshire, как сообщает Bloomberg, решил вложить в строительство газового терминала в Мэриленде 3,3 млрд долларов. Кроме этого, Баффет и его вице-президент Чарли Мангер увеличили пакет акций Occidental Petroleum Corp. на 15%, купив акции у пяти японских трейдеров. Энергетическое подразделение Berkshire также лоббирует закон, который позволит властям Техаса вложить как минимум 10 млрд долларов в строительство газовых электростанций.

Такие вложения в нефтегазовый сектор Оракула из Омахи идут вразрез рыночной тенденции снижения интереса инвесторов к энергетическому сектору.

«Народ не видит то, что видят Баффет с Мангером»,- объясняет странную, на первый взгляд, стратегию Berkshire Коул Смид из инвестиционной компании Smead Capital Management.

Конечно же, не все так просто. Баффет, как всегда, взял на вооружение очень гибкую стратегию. Например, Berkshire является третьим по размерам портфеля акционером Chevron, но это не помешало компании Баффета сократить его в первом квартале на 21%! Или взять к примеру Occidental. Баффет инвестировал в него 10 млрд долларов и помог ему в 2019 году победить Chevron в борьбе за Anadarko Petroleum Corp. Благодаря этой покупке Occidental сейчас владеет территорией размером с Ямайку в самом крупном в мире нефтяном месторождении, где, к тому же, еще и очень низкая себестоимость добычи сланцевой нефти.

На собрании акционеров в этом году Уоррен Баффет, кстати, подчеркнул важность сланцевой нефти для экономики и открыто заявил, что в противовес общественному мнению продолжит инвестировать в традиционную энергетику: «Мы будем принимать рациональные решения. Мы не думаем, что добыча нефти противоречит интересам Америки».

Еще одним примером «рациональности», о которой говорил всемирно знаменитый инвестор, является компания Cove Point LNG. Она покупает газ, добываемый на крупнейшем в США месторождении Марселлус, охлаждает его и отправляет покупателям по всему свету. Кроме этого, Cove Point, что является редкостью среди экспортеров газа, является еще и его импортером. В довершение ко всему, эта компания обладает несколькими уникальными преимуществами перед коллегами и конкурентами.

В немалой степени благодаря дальновидной стратегии Уоррена Баффета дела в Berkshire Hathaway Energy, энергетическом подразделении его холдинга, которым руководит его будущий сменщик Грег Абель, идут неплохо. В прошлом году, к примеру, он заработал рекордную прибыль в размере 3,9 млрд долларов. Достаточно сказать, что за пять лет прибыль компании выросла почти вдвое.

Устойчивый интерес Оракула из Омахи к традиционной энергетике объясняется очевидным фактом: планета отчаянно нуждается в энергии, причем, не только в возобновляемой, но и в энергии от ископаемых источников, что бы ни говорили защитники окружающей среды и экологи. Спрос на энергию ископаемых источников огромен несмотря даже на ускорение климатического кризиса. Спрос на нефть вместе с температурой в этом году бьет рекорды. Он будет повышаться как минимум до конца текущего десятилетия. И то обстоятельство, что немало инвесторов отвернулись от традиционной энергетики под давлением экологов и общественности, только облегчает, по словам Смида, зарабатывать прибыль таким инвесторам, как Уоррен Баффет.

«Мне очень нравится ESG (экологи́ческое, социа́льное и корпорати́вное управле́ние), потому что оно позволяет оставаться дешевыми акциям нефтяных и газовых компаний,- говорит Коул Смид.- Уверен, Баффет и Мангер тоже его любят».