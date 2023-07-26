Балицкий сообщил о безуспешных попытках ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

Украинские военные пытаются прорвать оборону российских сил в Запорожской области, однако сталкиваются с мощным отпором и несут внушительные потери.

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Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. Наиболее сложная обстановка наблюдается у сел Работино (Токмакский район), Новоданиловка и Новопокровка (Ореховский район), уточнил он в своем Telegram-канале.

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По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, украинская сторона начала «вторую волну» контрнаступления на ореховском направлении. Он отметил, что ВСУ бросили все возможные силы на прорыв обороны; утром они пытались штурмовать российские позиции в районе села Работино.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на разочарование Запада итогами наступления ВСУ и тщетности украинских попыток прорвать фронт. По словам российского лидера, западные страны уже не в силах восполнять потери украинской армии в вооружениях.