Балицкий сообщил о безуспешных попытках ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

Украинские военные пытаются прорвать оборону российских сил в Запорожской области, однако сталкиваются с мощным отпором и несут внушительные потери.
Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. Наиболее сложная обстановка наблюдается у сел Работино (Токмакский район), Новоданиловка и Новопокровка (Ореховский район), уточнил он в своем Telegram-канале.
По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, украинская сторона начала «вторую волну» контрнаступления на ореховском направлении. Он отметил, что ВСУ бросили все возможные силы на прорыв обороны; утром они пытались штурмовать российские позиции в районе села Работино.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал на разочарование Запада итогами наступления ВСУ и тщетности украинских попыток прорвать фронт. По словам российского лидера, западные страны уже не в силах восполнять потери украинской армии в вооружениях.