Эра массовых закрытий: японский бизнес остается без продолжателей

В механической мастерской Киёси Хашимото в Яшимате, восточном пригороде Токио, вместо привычного шума стоит гробовая тишина. Хашимото уже идет 83 год. Мастерскую он открыл почти 40 лет назад и уже давно должен был уйти на заслуженный отдых даже по меркам Японии, где работают до седин. Наверное, Киёси уже давно так бы и поступил, если бы у него был наследник, которому он мог бы передать бизнес, или покупатель, которому мог бы его продать.

Проблема отсутствия наследников, сообщает AFP, к 2025 году может негативно влиять на треть малых предприятий в Стране восходящего солнца, где демографические проблемы стоят очень остро.

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«Если я сейчас закроюсь, все рассыплется»,- объясняет Хашимото.

Было время, когда в его мастерской трудились десятки человек, но сейчас, когда он ограничил производство, количество работников сильно сократилось, да и те работают не полный день.

Проблема стоит настолько остро, что можно говорить о начале в Японии эры массовых закрытий, уверен Шигенобу Абэ из компании Teikoku Databank.

Согласно исследованию правительства трехлетней давности приблизительно 1,27 млн владельцев малых предприятий к 2025 году перешагнут через 70-летний рубеж и при этом не будут иметь наследников. Закрытия этих предприятий могут привести к потере до 6,5 млн рабочих мест и сократить объем японской экономики на 22 трлн иен (166 млрд долларов).

К 2029 году ситуация еще больше ухудшится. К этому году средний возраст уже упоминавшихся пожилых владельцев предприятий достигнет, по данным Teikoku Databank, 81 года, что является средней продолжительностью жизни для японских мужчин.

«Мы уверены, что многие работники из-за этой тенденции лишатся средств к существованию»,- предупреждает Абэ.

Сейчас в Японии так же, как сотни лет назад, широко распространена передача бизнеса по наследству или доверенным сотрудникам. Однако из-за продолжительной стагнации молодые японцы не хотят идти в малый бизнес. В сельской местности малому бизнесу приходится вдвойне тяжелее, потому что сельская молодежь мечтает о городской жизни. В результате японская деревня постепенно вымирает. Проблему усложняет и чисто японский нюанс: в Японии считается постыдным продавать семейный бизнес чужакам. Не удивительно, что немало стариков бизнесменов, оказавшись в такой ситуации, предпочитают закрыть бизнес.

Правительство предлагает щедрые стимулы для того, чтобы старики продавали бизнес, но найти покупателя нелегко. Кроме потери рабочих мест, волна закрытий малых предприятий означает еще и потерю уникальных навыков, ремесел и знаний, включая, скажем, старинные ресторанные рецепты, из которых в числе прочего состоит японская культура. Тенденция угрожает культурной уникальности Страны восходящего солнца и туризму, потому что лишает страну значительной доли привлекательности для туристов.

Есть, конечно, у тенденции и сторонники. Они считают ее полезной, потому что таким образом уходят в прошлое многочисленные минусы и потому что с трудом выживающий малый бизнес может таким образом консолидироваться.

Несмотря на то, что молодые японцы сейчас неохотно идут в малый бизнес, но перед теми, кто это все же делает, открываются широкие возможности. Ярким примером такого молодого жителя Страны восходящего солнца является 28-летний повар Рикуо Моримото. Коронавирусная пандемия не позволила ему поехать на учебу в Италию. Тогда он купил на все сбережения в столичном районе Сугинами маленькое кафе, работающее уже порядка 40 лет. Ему повезло, и он сумел очень дешево переделать его в маленький ресторан под названием «Анданте». Рикуо сохранил дизайн и внутреннюю отделку а также постоянных посетителей, но заменил меню.

«Я боялся, что смогу сделать из него только передвижное кафе или маленький бар,- рассказывает Рикуо.- Повезло!»

Ему действительно повезло, но везет далеко не всем. Судьба мастерской Хашимото в полном тумане. Он не сидит, конечно, сложа руки, но пока все три претендента на роль нового хозяина мастерской его не удовлетворили.

«Остается ждать, когда появится подходящий человек, и продолжит мое дело»,- печально вздыхает он.