Доля нерезидентов в ОФЗ РФ вновь заметно сократилась

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 июля составила 8,8%. Показатель снизился на 0,3% с 1 июня и на 2,3% — с начала года, обновив 11-летний минимум. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало июля составил 1,69 трлн рублей, сократившись за месяц на 42 млрд рублей (с 1,732 трлн рублей), при общем объеме рынка в 19,312 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 367 млрд рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 9,1% с 1 августа 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

