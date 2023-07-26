Экспорт легковых машин из КНР в Россию в первом полугодии 2023-го вырос более чем в шесть раз

В январе — июне 2023 года из Китая в Россию поставлено легковых машин на $4,6 млрд, что в 6,4 раза, или на 543%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($715 млн).

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Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

Уточняется, что в июне текущего года экспорт легковых автомобилей из Китая в РФ составил $1,03 млрд — это самый высокий показатель с начала года.

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За шесть месяцев 2023 года КНР экспортировала в Россию 325,8 тыс. легковых автомобилей — в пять раз больше, чем в тот же период 2022 года (64,6 тыс.).

В 2021 году китайский экспорт легковых автомобилей составлял $1,5 млрд за весь год, отмечает агентство. Согласно данным ФТС, тогда автомобили из КНР составляли приблизительно 10% всего российского импорта легковых машин. В настоящий момент на долю КНР приходится более 70% импорта китайских легковых автомобилей в Россию.

Такой внушительный рост может быть обусловлен низкой базой прошлого года, когда доля китайских машин на рынке была не столь велика, считает начальник аналитического центра «АСМ-холдинг» Василий Сеин. По его оценке, сейчас доля производителей из КНР на российском рынке составляет 40%, к концу года она может увеличиться до 50–60%, и это еще не предел. «Сейчас не предвидится улучшений отношений России с Западом, западные производители в ближайшее время не собираются вернуться на российский рынок. К тому же в России уже есть несколько производств автомобилей китайских марок ("Автотор", Haval, Sollers) и ряд производств российских марок, в основе которых лежат автомобили китайских компаний», — поясняет эксперт. Он предполагает, что с учетом подобных «скрытых» партнерств доля китайских производителей в РФ может достичь 80%.