ФСБ рассказала о ликвидации управляемой с Украины подмосковной нарколаборатории

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков в подмосковном городском округе Шатура.

По данным ведомства, управление нарколаборатирией осуществлялось с территории Украины; продажа наркотиков велась через интернет-магазин, администраторами которого являлись украинцы.

Уточняется, что участники преступной группы задержаны с поличным и заключены под стражу. «Подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности», — подчеркивается в сообщении.

«По месту расположения нарколаборатории изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ», — рассказали в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (производство наркотических средств в особо крупном размере), что предполагает наказание до пожизненного лишения свободы.