Инвесторы скупают «НоваТЭК» непонятно за что

Выручка «НоваТЭКа» от реализации составила за первое полугодие 643 млрд руб., в том числе во втором квартале — 314,8 млрд руб. EBITDA с учетом доли совместных предприятий равнялась 415,8 млрд руб. за первые 6 месяцев 2023 г. и 202,5 млрд руб. за второй квартал, говорится в сообщении эмитента.

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Прибыль, относящаяся к акционерам, составила за полугодие 155,6 млрд руб. (52,08 руб. на акцию).

Оценить, насколько хороши или плохи эти данные относительно аналогичного квартала прошлого года невозможно, поскольку компания не раскрывала финансовые показатели за последние полтора года. Аналитики единодушны во мнении, что публикация финансовых показателей — это уже позитив для акций компании. Все эксперты прогнозируют, что размер дивидендов за первое полугодие 2023 г. будет ниже, чем годом ранее. Впрочем, последнее было очевидно и ранее, поскольку цены на газ в начале этого года сильно просели.

Но мнения относительно величины выплат расходятся. Управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова отмечает высокую рентабельность EBITDA «НоваТЭка», составившую 64%.

«Для дивидендов база за полугодие сформировалась на уровне 25,6 руб. на акцию, если на выплаты будет направлено 50% от прибыли. Это ниже, чем в первой половине 2022 г. (45 руб.)», — пишет она в своем обзоре. Однако не исключает, что коэффициент выплат может быть увеличен, поскольку компания всегда была ориентирована на поддержку акционеров.

«Положительно смотрим на компанию и немного повышаем целевой уровень по ней — с 1520 до 1611 руб. за акцию», — резюмирует представитель ПСБ.

Аналитики инвестбанка «Синара» полагают, что «НоваТЭК» выплатит 32 рубля на акцию за первое полугодие.

«Для расчета точной суммы скорректированной чистой прибыли нет необходимых данных. Между тем, именно скорректированная чистая прибыль является дивидендной базой компании. Из-за влияния снизившегося курса рубля на результаты, скорректированная чистая прибыль должна быть лучше, чем нескорректированная (на базе нескорректированной прибыли промежуточный дивиденд был бы 26 руб. на акцию)», — поясняют они свою точку зрения.

В середине среды одна акций «НоваТЭКа» стоила около 1490 руб., что на 1,2% больше, чем на закрытие торгов во вторник. Но в любом случае дивидендная доходность «НоваТЭКа» выглядит неинтересной, поскольку вложения в безрисковые ОФЗ принесут в разы больше прибыли.

Однако инвесторы любят компанию не только за дивиденды. «НоваТЭК» всегда справедливо делится заработанным с акционерами, имеет амбициозную программу развития и широко диверсифицированную географию поставок своей продукции, включая, как ни странно это звучит, Саудовскую Аравию.

С точки зрения технического анализа, акции «НоваТЭка» сейчас торгуются на сопротивлении, пробой которого может двинуть котировки к следующей преграде, расположенной в 12% выше. Однако реализоваться «бычьему» сценарию в бумаге мешает очень низкая цена на газ — сегодня тысяча кубометров газа в Европе стоит около $350.

