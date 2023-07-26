Из шкафов региональных банков США снова полезли скелеты

Ко вчерашнему дню американская публика уже почти забыла о банковском кризисе, потрясшем страну весной – и это, безусловно, свидетельствует о недюжинных способностях финансовых властей США в области практической психологии. Все-таки совсем недавно в течение менее чем двух месяцев произошли три из четырех крупнейших в истории США банковских крахов.

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Последний из них – приобретение JPMorgan Chase проблемного First Republic Bank – случился в начале мая, но в массовом сознании кризис уже давно завершен. Депозиты в банках вновь потихоньку начали расти. По данным ФРС, в мае они прибавили 1,5%, а в июне – 3%. И это очень контрастировало с падением на 16,8% и 10,6% в марте и апреле.

Вот только сокращение активных операций продолжалось. В июне, например, объем кредитов упал на 2,3%, а вложения в ценные бумаги сжались на 3,7%. Для публики все банковские проблемы остались позади, а вот для самих банков – нет. Такие же скелеты в шкафах, какие стоили жизни First Republic, Silicon Valley и Signature, хранятся и у многих других финансовых учреждений.

Подъем ставки ФРС с околонулевых значений выше 5% обесценил многие активы, приобретенные в эпоху бесплатных денег. Из балансов это видно плохо (например, обрушившиеся долгосрочные облигации зачастую учитываются по амортизационной стоимости), но сами банки все знают. А вчера об этом пришлось вспомнить и публике.

Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Banc of California ведет предварительные переговоры о покупке PacWest Bancorp. О сделке может быть объявлено уже во вторник, утверждала газета, шокировав тем самым очень многих. Кто бы мог подумать, оказывается крах First Republic Bank – это было еще не все.

PacWest владеет Pacific Western Bank, который серьезно подозревали в несовместимости с жизнью еще в марте. Уже тогда ходили слухи о поисках покупателя на него, а сам банк какое-то время считался главным кандидатом на то, чтобы стать пятым в серии банкротств.

Но в тот раз банку, как казалось, удалось вывернуться. Несмотря на отток средств клиентов он нашел деньги на временное закрытие «дыр в балансе». PacWest сообщала, что банк поначалу расплачивался со вкладчиками своим кэшем, а затем заложил активы на $5,1 млрд в ФРС. В мае, по утверждению регулятора, у Pacific Western Bank было $15 млрд ликвидности против всего $5,2 млрд незастрахованных депозитов.

Это погасило панику, но вчера стало очевидно, что ситуация так и не была разрешена. И акции PacWest завершили торги в минусе на 27,04%.

Начали распродавать и бумаги других региональных банков, что неудивительно: проблемы у всех общие. Тем более, что с мая эти акции на фоне общего успокоения и ралли, разогнавшегося на хайпе вокруг искусственного интеллекта, уже заметно выросли. Вчера индекс KBW Regional Banking потерял 1,19% – и это несмотря на то, что основные фондовые индексы США закрыли день в плюсе.

А после окончания торгов и вправду было объявлено о сделке. Banc of California и PacWest Bancorp объединятся для создания банка с активами в $36 млрд, объявили компании. Они также привлекли $400 млн в виде капитала от инвесторов, управляемых или консультируемых Warburg Pincus и Centerbridge Partners. Последняя сумма очень невелика, так что неблагосклонное внимание других инвесторов и к этому, и к другим региональным банкам США на какое-то время обеспечено.

