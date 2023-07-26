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Китайская компания собралась производить бытовую технику в Петербурге

26 июля 2023, 16:14

Китайская Hisense заинтересовалась локализацией производства в России

flickr.com/askdavetaylor

Китайская корпорация Hisense планирует локализовать производство на территории Санкт-Петербурга. Российским потребителям она известна прежде всего по своим телевизорам и системам кондиционирования, сообщил в Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Сейчас Hisense рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Санкт-Петербурга и подбирает площадку для будущего производства. Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве и готовы оказать партнерам всестороннюю помощь», — написал Поляков.

Hisense занимается производством телевизоров, крупной бытовой техники, смартфонов, сплит-систем и инверторных кондиционеров, кроме того, она активно развивает научную деятельность и разрабатывают инновационные решения для цифровой медицины и транспорта, уточнил вице-губернатор.
 