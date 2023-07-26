Количество выпавших за час в Москве осадков местами превысило половину месячной нормы

В столице днем 26 июля прошли мощные ливни.

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«С 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки», — сообщает официальный Telegram-канала Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗАО (46 мм), ТиНАО (42 мм) и СЗАО (35 мм).

«Местами количество выпавших осадков превысило половину месячной нормы», — говорится в сообщении.

Коммунальщики предупреждают горожан о возможном сильном ветре с порывами до 20 м/с и призывают воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Как пишет агентство «Москва», в среду в столице зафиксирован самый сильный дождь в истории наблюдений — в мегаполисе выпало уже 45,6 мм. Предыдущий рекорд принадлежал 1894 году — тогда выпало 42,5 мм осадков.