Минфин разместил классические ОФЗ и флоатеры на 114,6 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 114,574 млрд рублей при суммарном спросе в 227,048 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 11,564 млрд рублей, облигации с переменным купонным доходом были проданы на 103,010 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26243 с датой погашения 19 мая 2038 года было продано бумаг на сумму 11,564 млрд рублей при спросе 20,461 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 10,825 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 92,6407% от номинала (средневзвешенная доходность 11,1% годовых), цена отсечения была установлена на уровне 92,5348% от номинала, что соответствует доходности 11,11% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 26 июля, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29024 с датой погашения 18 апреля 2035 года на общую сумму 103,010 млрд рублей по номиналу при спросе 206,587 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 100,647 млрд рублей при цене отсечения 95,996% от номинала и средневзвешенной цене 96,002% от номинала.

