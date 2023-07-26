Минобороны РФ сообщило об уничтожении 22 танков ВСУ на Ореховском направлении

С утра 26 июля ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении Запорожского фронта, осуществив массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны», — подчеркивается в сводке российского оборонного ведомства.

Сообщается, что в ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.

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На Донецком направлении отражены четыре атаки противника, уничтожены две артсистемы М777 и гаубица М119 производства США, три самоходных артустановки Krab польского производства; в районах Дылеевки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два украинских склада боеприпасов. Потери ВСУ составили до 210 человек.

На Краснолиманском направлении продолжено наступление в районе Сергеевки. «Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики», — указывается в сводке. Уточняется, что потери ВСУ на данном направлении составили 190 военных, пять бронемашин, четыре пикапа, две гаубицы и три самоходных установки.

«На Южно-Донецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области», — говорится в сообщении Минобороны. На Запорожском направлении в течение суток отражена атака противника в направлении Работино, в районе населенного пункта Луговское уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

На Купянском направлении потери противника составили более 135 военнослужащих, российскими военными успешно заняты более выгодные позиции. На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских боевиков.