Офсетные контракты в Москве показали свою эффективность

Одним из пользующихся спросом инструментов привлечения инвестиций в экономику Москвы являются офсетные контракты. Такие договоры подразумевают, что инвесторы открывают в городе производства, а взамен получают гарантию от правительства столицы, что их продукция будет закупаться на протяжении определенного срока. В этом году число таких контрактов выросло до 12, одним из последних стал проект по локализации в городе производства медицинских изделий для стомированных пациентов.

Пионер офсета

В рамках реализации второго этапа офсетного контракта с резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» запущена новая производственная линия медицинских изделий. За счет этого предприятие до конца 2023 года сможет выйти на полную мощность и выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям для пациентов со стомой — искусственным отверстием, создающим сообщение между полостью любого органа (например, кишечника, трахеи) и окружающей средой. Власти Москвы со своей стороны обязуются закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд рублей. Расширение производства поможет полностью обеспечить московское здравоохранение основными медицинскими изделиями для стомированных пациентов. Об этом сегодня сообщил РБК со ссылкой на телеграм-канал мэра города Сергея Собянина.

Власти столицы внедрили механизм офсетных контрактов в 2017 году. С тех пор было подписано 12 таких контрактов. Девять из них предполагают поставку лекарств и медицинских изделий, один – продуктов питания для молочных кухонь и два – поставку систем для хранения архива. Совокупный объем инвестиций по ним составляет более 19 млрд рублей.

«Заключение офсетных контрактов на локализацию производств наиболее востребованных групп лекарственных препаратов в Москве - имеет основополагающее значение для решения проблемы лекарственного обеспечения в условиях трансформации логистических цепочек, - отмечает независимый экономист Андрей Бархота. - Законтрактованные объемы производства фармацевтической продукции в сочетании с их гарантированным сбытом на долгосрочном горизонте предоставляют исключительные возможности для инвесторов, в целом нивелируя конъюнктурные риски».

Первый офсетный контракт заключили с компанией «Биокад». В рамках него на территории ОЭЗ «Технополис Москва» появился производственный комплекс «ПК-137». На предприятии выпускают лекарственные препараты для профилактики и лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Первые поставки препаратов начались в 2021 году.

Вторым контактов, заключенным в 2018 году, стал договор с ООО «Р-Опра» (входит в ГК «Р-Фарм») на поставку лекарств, применяемых в лечении и профилактике эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. Строительство завода на площадке ОЭЗ в Зеленограде планируют завершить в 2023 году. Третий офсетный контракт подписали в 2019 году с компанией «Гемамед», в рамках которых начали импортозамещение медицинских изделий для стомированных больных. В мае 2020 года власти договорились о производстве продуктов для детского питания с Царицынским и Лианозовским молочными заводами. Пятый офсет подписали в феврале 2021 года на локализацию противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков с Московским эндокринным заводом.

В этом году в столице подписали рекордное число офсетных контрактов – сразу семь. Они касаются производства абсорбирующего белья (с компанией «Вип Камилла»), производства ряда лекарств с компаниями «Велфарм-М», «Р-Фарм», «Фармасинтез». Также было заключено два офсета на поставку систем для хранения архивов.

Выгоды и условия

Механизм офсетов выгоден для обеих сторон, поскольку инвестор получает надежного партнера, который гарантированно купит его продукцию. А власти реализуют нужный им проект за деньги инвестора и получают постоянного поставщика товаров по сниженной цене.

Как считает президент Bright Way Group Людмила Щербакова, офсетный контракт для производителя является большим подспорьем и дает уверенность в завтрашнем дне за счет гарантий от государства.

«Контракт с мэрией позволит «Велфарм-М» задействовать все ресурсы и загрузить планируемые мощности. Офсетные контракты позволяют нам выстраивать долгосрочные отношения, создавая новые производства, рабочие места и обеспечивать себе рынок сбыта производимой продукции в долгосрочной перспективе. Среди российских регионов Москва является пионером и лидером по внедрению данной формы государственно-частного партнерства», — сказала она и добавила, что в компании гордятся, что «Велфарм-М» стала одной фармкомпаний, которая заключила с городом подобный контракт.

В прошлом году механизм офсетов решили распространить на все сферы городского хозяйства. Кроме того, минимальный порог вложений снизили с одного миллиарда до 100 миллионов рублей. Также появилась возможность подписывать офсеты совместно с другими регионами – двумя или более субъектами РФ. Помимо этого, компании могут рассчитывать на дополнительные льготы: снижение налогов, льготную арендную ставку на землю, субсидирование расходов на подключение к сетям и прочие преференции.

Однако стороны обязаны соблюдать условия офсетных контрактов, иначе это может повлиять на условия договоров, как это случилось с офсетами заключенными с «Р-Фарм» и «Биокадом». Мэрия города пересмотрела условиях, которые гарантировали закупку препаратов на общую сумму 32,5 млрд рублей и снизила ее на 40%. Это произошло поскольку «Биокад» изменил схемы и источники финансирования, а «Р-Фарм» несвоевременно запустил обещанную промышленную площадку.

Другие регионы страны тоже заинтересовались механизмом офсетных контрактов и намерены взять пример с Москвы и начать реализовывать такие же партнерства с бизнесом у себя в субъектах.

«Регион испытывает большую потребность в таких гарантированных формах сотрудничества, как офсетные контракты. Это позволило бы поддержать всех местных производителей и полностью бы переориентировала систему логистики. Мы ценим тот вклад, который внесла Москва в развитие офсетных контрактов и хотели бы в дальнейшем вместе развивать этот механизм у нас в регионе», – говорил ранее в ходе круглого стола «Межсубьектные офсетные контракты» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.