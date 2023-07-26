Провожаем лето ярким музыкальным фестивалем Dvor Music Fest

Лайн-ап феста самый что ни на есть летний, дворовый и расслабленный. Смелая в экспериментах, эмоциональная, с неповторимым чувственным вокалом Тося Чайкина. Излучающие тепло и ностальгическую атмосферу 80-х и 90-х Pompeya. Стильные биты, современное звучание и нестандартные тексты от уфимского трио ЛАУД. Хэдлайнер Антоха МС — самобытный автор и исполнитель, создающий нескучный хип-хоп и «добрый рэп». Готовьтесь танцевать в ритм сердца!

Насладиться музыкой ближе всех к сцене смогут счастливчики, которые первыми приобретут лимитированный мерч фестиваля — футболки с авторскими принтами от современных художников.

В лучших традициях вечеринок на заднем дворе МЕГИ соберутся воедино самые классные фуд-проекты, активности на свежем воздухе, выставка редких авто и маркет локальных предпринимателей.

В специальной зоне можно познакомиться с ключевыми направлениями работы бренда: экология, комьюнити и арт. Там вы также сможете получить бокс с самыми нужными вещами для феста: спф, глиттером и переводными татушками. Для тех, кто будет танцевать до последнего аккорда Антохи МС, заготовлен специальный «афтепати набор» — лимитированный бодрящий напиток и увлажняющая маска. Всё, что нужно для ленивого утра после вечеринки.

Dvor Music Fest — вечеринка на заднем дворе, которую ждали все. Соберитесь с друзьями, возьмите вкусную еду в фуд-зоне и ловите любимые музыкальные вайбы на свежем воздухе!

Вход на фестиваль свободный, по подписке на telegram-канал Dvor Music Fest. Там вы сможете следить за актуальными новостями, ознакомиться с картой площадки и специальными предложениями от партнеров.