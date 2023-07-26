Путин заявил о новом уровне сотрудничества между Россией и Африкой

В последние годы российско-африканское сотрудничество вышло на новый уровень.

На это указал президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам и гостям форума «Россия — Африка», опубликованном на сайте Кремля.

«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», — отметил глава государства. Он обратил внимание на то, что континент развивается во многих областях, в частности, в производстве, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании.

«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу», — подчеркнул президент.

По его словам, Москва намерена развивать сотрудничество со странами Африки и в дальнейшем; речь идет о торговле и инвестициях, работе над проблемами бедности и продовольственной безопасности, о подготовке современных кадров, а также о борьбе с изменением климата. Российский лидер заверил, что РФ будет содействовать государствам африканским партнерам в укреплении национального и культурного суверенитета, решении региональных и глобальных вопросов.

Форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27—28 июля. По словам помощника президента Юрия Ушакова, участие в мероприятии в этом году подтвердили 49 стран. Владимир Путин выступит на форуме 28 июля.