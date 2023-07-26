Путина идет ударными темпами: вылов лососей в России вырос почти на 50%

К 25 июля общий вылов тихоокеанских лососей в России составил более 246 тыс. тонн – на 46% выше уровня 2021 года. Как пояснили в Росрыболовстве, показатели вылова традиционно сравниваются по четным и нечетным годам в связи с особенностями жизненного цикла горбуши – основного промыслового объекта. В ведомстве также отметили, что путина, начавшаяся 1 июня, продолжает набирать обороты — прирост за неделю составил 127,3 тыс. тонн.

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«Традиционно лидируют камчатские рыбаки, обеспечивая около 91% всего дальневосточного вылова: в крае добыто 225,6 тыс. тонн, что на 42% выше 2021 года. В Чукотском автономном округе выловлено почти 495 тонн. На Сахалине добыто на 85% больше – 6,2 тыс. тонн, в Магаданской области – 8,6 тыс. тонн, в 1,7 раз больше уровня 2021 года. Рыбаки Хабаровского края нарастили вылов в 3,5 раза – более 4 тыс. тонн. В Приморском крае выловлено более 1,5 тыс. тонн – в 14 раз выше уровня 2021 года», — сообщили в Росрыболовстве.

По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, промысел лососевых идет со значительным превышением показателей трех последних лет. Так, на Камчатке не характерно рано начались подходы рыбы на западе полуострова. Большие подходы горбуши наблюдаются также на северо-востоке, и на северо-западе Камчатки, что поначалу даже вызвало сложности с расстановкой флота для приемки. Сейчас ситуация начинает выравниваться. В Приморье, по его словам, тоже сложилась нестандартная ситуация — в «не рыбный год» наблюдаются большие заходы горбуши в реки Приморья и Хабаровского края, впадающие в Японское море.

Подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства и связи оценил общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями к 26 июля в 3 млн тонн (+7,2% год к году), общая загрузка холодильников в Приморском крае составила 20,6%, в рыбных терминалах сейчас находится 28,6 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции.