Райффайзенбанк перестанет принимать и покупать доллары и евро у населения

Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года приостанавливает прием и покупку долларов США и евро в отделениях у физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка, сообщили в кредитной организации и пообещали вернуть эту возможность, как только ситуация изменится.

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«Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты — надежность и защита интересов клиентов. Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке Райффайзен Онлайн. Вносить рубли можно в банкоматах и кассах банка», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, в кредитной организации предупредили, что в отделениях с 1 августа увеличится комиссия за внесение рублей на рублевые счета. На сумму до 200 тыс. рублей комиссия составит 1%, минимум 300 рублей, большую сумму можно будет внести без комиссии. При внесении рублей на валютный счет комиссия взиматься не будет, при этом конвертация пройдет по внутреннему курсу банка.

