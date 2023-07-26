«Росатом» перейдет на промышленные объемы добычи и переработки урана в Танзании

Компания Mantra — дочерняя структура госкорпорации «Росатом» — в ближайшие годы начнет добывать в Танзании уран в промышленных масштабах.

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Об этом сообщил «РИА Новости» посол России в африканской республике Андрей Аветисян.

«Дочерняя компания "Росатома" Mantra в Танзании осуществляет проект добычи урана. Сейчас, насколько мне известно, они завершают строительство завода по переработке урана и в ближайшие месяцы, думаю, мы услышим о том, что этот небольшой пилотный проект запущен. <...> В ближайшие годы, если он будет успешно развиваться, компания перейдет уже к серьезному промышленному объему добычи и переработки урана», — рассказал Аветисян.

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Агентство отмечает, что в преддверии саммита «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге 27‒28 июля, в госкорпорации заявляли о планах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в Танзании в 2023-2025 годах.