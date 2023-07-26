Россиянам разрешили переводить между своими счетами до 30 млн руб. в месяц без комиссий

Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий финансовым организациям взимать с граждан комиссию за переводы до 30 млн руб. в месяц между счетами в разных банках.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Запрещается ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах указанной суммы; при этом комиссии сохраняются при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка.

В ЦБ пояснили, что переводы в отделениях являются более затратной операцией для банков, а при операциях по номеру карты не всегда можно определить получателя средств, в отличие от перевода по номеру телефона или по номеру счета, передает «РИА Новости». Предполагается, что исключение стимулирует переход граждан на онлайн-переводы.

Нововведение в том числе обязывает банки информировать клиентов в местах оказания услуг, а также на официальных сайтах и в мобильных приложениях о правилах взимания и невзимания комиссии.

Кроме того, кредитные организации должны будут бесплатно оповещать об истечении вкладов. В случае срочных вкладов информация должна передаваться клиенту не позже, чем за пять календарных дней до окончания срока; в случае вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти дней после наступления таких обстоятельств. В Центробанке отметили, что это поможет гражданам более разумно распоряжаться своими средствами и не допускать их «зависания» на условиях до востребования.

Положения о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.