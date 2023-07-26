Войска РФ нанесли удары по украинскому складу горюче-смазочных материалов и центру подготовки одной из украинских бригад в ДНР.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает «Интерфакс».

«Ракетные подразделения группировки нанесли три удара залпами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по скоплению живой силы и огневых средств 3-й отдельной штурмовой бригады в Александро-Шультино, складу ГСМ 77-й отдельной штурмовой бригады в Дружковке и центру подготовки личного состава 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке», — сообщил начальник пресс-центра.

Он отметил, что подразделения группировки успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском и Александро-калиновском направлениях. «Артиллерия в районе Курдюмовки уничтожила танк и БМП атакующего противника. Также нанесено огневое поражение по живой силе штурмовиков ВСУ в районе Майорска», — сказал Астафьев.

Между тем группировка войск «Восток» пресекла попытку подразделений ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении, сообщил агентству ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка подразделений ВСУ провести разведку боем в направлении Приютного. Понеся потери, противник отступил», — заявил Чехов, добавив, что огнем артиллерии поражен опорный пункт националистов; уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Чаривного и Работино.

На Южнодонецком направлении отражены несколько атак противника в направлении Старомайорска, рассказал также Чехов. «Понеся существенные потери в живой силе, противник отступил», — подчеркнул он.

На Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. На этом же направлении российские танки и гаубицы нанесли поражение подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Стельмаховка, за сутки ВСУ потеряли около 35 военнослужащих, уточнил он.