Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

В Пхеньяне прошли переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.

«Сегодня в городе Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики генералом армии Кан Сун Намом», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Шойгу обратил внимание на то, что его визит проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 гг. Глава Минобороны РФ отметил, что сотрудничество двух стран укреплялось в послевоенный период; заходы военных кораблей, официальные визиты представителей оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, а также подготовка кадров способствовали сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове, подчеркнул он.

«Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств», — заявил Сергей Шойгу.

По его словам, КНДР является важным партнером России, «с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества».

Пхеньян полностью одобряет действия РФ на Украине, признавая присоединение Крыма в 2014 году и выражая поддержку российскому руководству после начала спецоперации.