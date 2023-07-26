Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве в эти выходные

Неустойчивая погода, кратковременные дожди и понижение ночной температуры ожидается в столице в ближайшие выходные.

Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает «РИА Новости».

«В выходные у нас сохранится неустойчивая погода, местами будут кратковременные дожди... Мы будем уже находиться за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура чуть пониже будет, мы ждём, что в субботу максимальная температура в Москве будет плюс 24-25 градусов еще пока, а вот уже в воскресенье температура где-то плюс 21-23 градуса», — рассказала метеоролог.

Она отметила, что ночи в мегаполисе станут заметно прохладнее: если в пятницу, 28 июля, минимальная температура в Москве составит плюс 18-20, то уже в субботу ночью столбики термометров покажут 15 градусов, а в воскресенье ночная температура может опуститься до 13 градусов — это чуть ниже климатической нормы.

Между тем Краснодарский край, Татарстан, Чувашию, Ульяновскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Таймыр и Сахалин, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в ближайшие дни ожидает аномальная жара; температура воздуха в ряде регионов будет достигать 39 градусов.

«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до 32-34 градусов — так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме. Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ», — приводит слова синоптика ТАСС.

Специалист уточнил, что в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области температура будет достигать плюс 36-37 градусов 28 и 29 июля, на Таймыре ожидается плюс 29-30, на Сахалине — 25-30, в ХМАО — плюс 30 и выше.