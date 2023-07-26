Ситуация стабильна: в Минсельхозе сообщили о снижении цен на рис и гречку

Ситуация на российском рынке круп стабильная, посевные площади под такими социально значимыми культурами, как рис и гречиха, увеличиваются, цены производителей снижаются, сообщили в Минсельхозе РФ.

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«Ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за месяц снизилась на 3,1%, а по сравнению с прошлым годом на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее», — говорится в сообщении министерства.

Там также отметили, что урожай риса ожидается на уровне 1 млн тонн, что выше прошлогоднего уровня (927 тыс. тонн). Производство гречихи также может превысить прошлогодний показатель и составит порядка 1,22 млн тонн, что в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки.

Как сообщал «Коммерсант» ранее, ослабление рубля, окончание сезона и рекордный экспорт уже сказываются на оптовой стоимости гречневой крупы. По прогнозам аналитиков, к сентябрю цены на нее могут вырасти с 41 тыс. до 45 тыс. рублей за тонну. Оптовые цены на российский рис могут подняться с 78 тыс. до 82 тыс. рублей за тонну.