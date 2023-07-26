Динары и риялы придут в Россию

Постановление Минфина должно дополнить принятый недавно закон, дающий доступ на российский рынок зарубежным брокерам и банкам.

В проекте Минфина есть перечень из 44 стран, которые планируется допустить к российскому рынку. Это так называемые «дружественные страны», среди них СНГ (Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан и другие), ряд стран Персидского залива — Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Ирана, также пестрая палитра экзотических государств со всех континентов – Марокко, Алжир, Мексика, Куба и даже одна из самых бедных стран мира Бангладеш. Поскольку проект постановления еще обсуждается (оно продлится до 2 августа), этот список еще может измениться.

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В документе говорится, что доступ к торгам валютой на Мосбирже уже сегодня есть у стран ЕАЭС, Китая, Турции. Например, страны ЕАЭС могут торговать валютой благодаря специальным соглашениям о сотрудничестве. Всего сегодня 21 банк из стран ЕАЭС и Таджикистана участвуют в валютных торгах. А вот у брокеров из этих стран доступа к российскому валютному рынку пока нет, так же, как и у банков из Кубы, Алжира и большинства других стран, не входящих в союз.

Привлечение нерезидентов, по мнению Банка России, позволит повысить ликвидность торговых инструментов и упростит расчеты в нацвалютах. В Минфине ожидают, что эти меры также позволят снизить зависимость России в международных расчетах от токсичного доллара и евро.

Кроме того, валютные торги помогут российскому бизнесу расторговать полученную за экспорт товаров экзотическую валюту. По словам главного аналитика инвестиционной компании «Иволга Капитал» Марка Савиченко, доступ иностранным фининститутам на российский валютный рынок должен снизить транзакционные издержки при торговле с отечественными компаниями для иностранных контрагентов. «Если у иностранных контрагентов будет возможность легко купить или продать российский рубль, это должно упростить взаимодействие при торговле, сделать ее более выгодной при прочих равных условиях», - сказал эксперт.

Получится ли снизить транзакционные издержки, зависит от самой динамики внешней торговли и объемов соответствующих контрактов. «Если реальные поставки будут кратно отставать от объемов валютных торгов, то это повлечет неустойчивость индикаторов валютного рынка, приток неквалифицированных спекулянтов и использование бизнесом альтернативных систем расчета», - рассуждает независимый экономист Андрей Бархота.

Как заявили «Эксперту» аналитики управляющей компании «Альфа-Капитал», после принятия данных решений в России, вероятно, начнут открываться филиалы иностранных банков из этих стран. «Инициативу оцениваем позитивно», - сказали представители компании.

По мнению аналитика «Финам» Андрея Маслова, на фоне отказа многих банков в России принимать наличные доллары и евро в банкоматах, а в случае «Райффайзена» и в кассах, нововведение может стать хорошей возможностью для экспансии альтернативных валют. Правда, деньги дружественных стран все же вряд ли будут очень популярными, так как они остаются рискованной инвестицией.

Рублевый ренессанс

Один из главных вопросов – сможет ли допуск иностранных банков и брокеров к российскому валютному рынку остановить девальвацию рубля.

Рубль резко ускорил падение к доллару с 26 июня. В результате, с начала июня по настоящее время рубль подешевел к «американцу» примерно на 10%. В то время как за позапрошлый месяц май – это падение было всего 1%. В ЦБ тогда объяснили падение сокращением иностранной валюты от российского экспорта.

Некоторые аналитики не верят, что рост числа нерезидентов на валютном рынке может оказать влияние на курс рубля. По мнению Марка Савиченко, существенного влияния на курс рубля нововведения не окажет.

В «Альфа-Капитал», наоборот, настроены позитивно. В хорошем сценарии это окажет поддержку рублю относительно иностранных валют, заявили аналитики компании.

Конечно, допуск нерезидентов на валютный рынок сможет упросить перевод накопленной выручки российских компаний за рубежом. В теории это должно позитивно сказаться на рубле, считает Андрей Маслов. Но конкретно про такие цели на данный момент не известно. Если это действительно поможет исправить торговый баланс, то рубль укрепится, говорит он.