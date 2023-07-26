Власти Херсонской области заявили, что устранят последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС до августа

В администрации Херсонской области планируют устранить все последствия от разрушения Каховской ГЭС уже в июле.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Все населенные пункты практически полностью освобождены от воды, есть ряд территорий — порядка 3%, где еще производится откачка. Восстановлены все системы жизнеобеспечения, остаются нюансы по замене и ремонту оборудования подтопленного, планируем завершить до конца этой недели, максимум — середины следующей», — сообщил чиновник.

По его словам, после прорыва дамбы инфраструктура региона была полностью выведена из строя: не функционировали электроснабжение, газоснабжение и водопровод; устранение последствий ЧП в короткие сроки стало возможным благодаря помощи федеральных властей и регионов-шефов, отметил Алексеенко.

Председатель правительства Херсонской области поблагодарил экстренные службы за помощь при ликвидации последствий катастрофы и за спасение людей в наиболее сложный период.

Ранее врио главы региона Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС точно будет восстановлена, так как от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма; причем водохранилище играет более важную роль, нежели производство электричества.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Число погибших в результате прорыва плотины составило, согласно последним данным, 55 человек.