Вместе любые задачи по плечу

За 15 лет существования РАПУ отечественные мощности по производству минеральных удобрений нарастили объем выпуска продукции более чем в 1,5 раза – до 29,4 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ в 2022 году. Это вывело Россию на второе место в мире по производству «витаминов роста» и на первое – по объемам продаж. Таким образом, Россия остается единственной страной на планете, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Во многом, благодаря этому наша страна не только сохраняет продовольственный суверенитет, но и уверенно удерживает мировое лидерство по экспорту пшеницы. Но главным приоритетом для производителей удобрений был и остается внутренний рынок. За 15 лет он более чем втрое увеличил потребление удобрений. В 2022 году этот показатель составил 5,8 млн тонн в действующем веществе.

С юбилеем отраслевую ассоциацию поздравил Президент России Владимир Путин.

«Созданная в 2008 году по инициативе крупных отраслевых компаний, Ассоциация последовательно наращивает объём и линейку выпускаемой продукции, уделяет приоритетное внимание развитию сбытовых сетей в регионах, повышению доступности удобрений на внутреннем рынке, в целом вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», - говорится, в телеграмме главы государства.

Президент отметил серьёзный экспортный потенциал РАПУ, подчеркнув, что российские удобрения пользуются спросом более чем в 100 государствах

«Значимые успехи Ассоциации ‒ это результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллективов компаний, широкого внедрения самых современных технологий и грамотных управленческих решений», - говорится в поздравительной телеграмме.

- Наши главные принципы остаются неизменными – приоритет внутреннего рынка и надежное обеспечение российских аграриев минеральными удобрениями, - говорит президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. - Ставка на динамичный рост отечественного сельского хозяйства, который поддерживается продуманной государственной стратегией развития АПК, себя оправдывает. За 15 лет деятельности РАПУ потребление удобрений в России утроилось. Среднегодовой прирост потребления минеральных удобрений в России – 11%, тогда как во всем мире за последние 10 лет – всего лишь 1,5%.

Значимый вклад производителей удобрений в отечественную экономику и их лидерские позиции в мировой экономике отметил заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров, поздравляя РАПУ с 15-летием.

«Минувшие годы стали для ассоциации временем становления и интенсивного развития. Сегодня предприятия, входящие в РАПУ, являются признанными лидерами глобального

производства минеральных удобрений и вносят свой вклад в экономику нашей страны. Российская индустрия минеральных удобрений увеличила производственные мощности более чем в полтора раза, обогнав по объемам производства такие страны, как США и Индия», - говорится в телеграмме в адрес главы отраслевой ассоциации Андрея Гурьева, и подчеркивается существенная роль РАПУ, которая объединили членов и партнеров общей целью, в достижении этого результата.

Действительно, Россия остается надежным поставщиком удобрений на внешние рынки. За 15 лет экспорт минеральных удобрений вырос в 1,6 раза и в прошлом году составил $19,3 млрд. География поставок – более 100 стран, 70% экспорта приходится на дружественные развивающиеся страны. Пищу, выращенную с применением российских удобрений, потребляют 1,5 млрд человек на планете!

- Мы уверены, что у нашей индустрии – значительный потенциал для роста, - говорит Андрей Гурьев, который с 2016 года занимает пост президента Российской ассоциации производителей удобрений. - По нашим оценкам, в ближайшие 5-7 лет потребление минеральных удобрений в России превысит 11 млн т в действующем веществе. Для обеспечения этой потребности члены РАПУ планируют инвестировать в развитие производственных мощностей и региональных логистических каналов около 2 трлн рублей. И эти инвестиции, безусловно, будут способствовать укреплению российского АПК и национальной экономики в целом. Мы благодарны нашим партнерам, поддерживающих нас в этом развитии. Уверены, что совместными усилиями и единым видением России как гаранта мировой продовольственной безопасности нам удастся покорить новые высоты.