Выпускающую МС-21 и SSJ-100 корпорацию «Иркут» переименуют в «Яковлев»

Авиастроительная корпорация «Иркут», производящая самолеты МС-21 и SSJ-100, будет переименована в «Яковлев».

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«Корпорация "Иркут" Объединенной авиастроительной корпорации сообщила о своем переименовании, представив новый бренд — "Яковлев"», — говорится в пресс-релизе госкорпорации «Ростех», в которую входит ОАК.

Решение принято с учетом роста географии и компетенций предприятия в области гражданской авиации за последние годы, поясняется в сообщении. Все корпоративные процедуры по переименованию планируется завершить уже в ближайшем месяце.

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«Российское авиастроение находится на переломном этапе. На фоне ухода "Боинга" и "Эйрбаса" мы преодолеваем зависимость от импорта и нацелены на полное оснащение наших авиакомпаний отечественными судами, сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов. До 2030 года предприятия ОАК должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов. Основная нагрузка ложится как раз на "Иркут", где будут произведены 142 региональных SSJ-NEW и 270 МС-21», — приводятся слова гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Он напомнил, что уже в следующем году начнутся первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном варианте. «Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем», — подчеркнул Чемезов.

Заместитель гендиректора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский отметил, что наследие А.С. Яковлева — не только более 200 разработанных летательных аппаратов, но и создание мощной авиастроительной промышленности из разрозненных предприятий, их объединение для выполнения задач государственной важности, как это было в годы Великой Отечественной войны. «Этот опыт находит отклик в сегодняшнем дне, когда наше гражданское авиастроение объединяется перед лицом новых вызовов и амбициозных задач. Мы должны не только сохранять, но развивать это наследие на основе современных стандартов и требований времени», — заявил Богинский.

ОКБ Яковлева с 2004 года является частью корпорации «Иркут», которая за последние 20 лет прошла путь от корпоративного центра при Иркутском авиазаводе до ведущего разработчика и производителя гражданской авиатехники. Отныне вся компания будет носить имя легендарного авиаконструктора.