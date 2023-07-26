Ефимов: в Москве выделили более 50 гектаров под реализацию 28 масштабных инвестпроектов

Власти Москвы в январе-июне 2023 года выделили более 50 гектаров земли для реализации 28 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На выделенных участках возведут учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты общей площадью более 400 тыс. кв. метров.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на восьми участках площадью 15,6 гектара построят спорткомплексы. На пяти участках площадью 6,8 гектара появятся объекты образования, рассчитанные на 2,1 тысячи учеников и воспитанников. Девять участков площадью 22 гектара выделили под коммерческие объекты, еще 8,6 гектара – для строительства транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также для создания производств.

Так, школа на 800 мест с возможностью получения дошкольного образования появится в поселении Щапово. Многофункциональный ледовый комплекс площадью 169 тыс. кв. метров инвестор построит на Ленинградском проспекте На проспекте Андропова возведут два общественно-деловых комплекса с торговой галереей, кафе, ресторанами и галереей современного искусства площадью свыше 20 тыс. кв. метров.

Как уточнили в пресс-службе комплекса, благодаря статусу масштабного инвестиционного проекта привлеченные к реализации компании могут получить льготы: среди них возможность получить

земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.