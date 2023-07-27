Африканский союз войдет в G20 уже в сентябре 2023 года — Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает инициативу Африканского союза, стремящегося стать полноценным участником «Большой двадцатки».

«Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в "Группе двадцати". Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "двадцатки" в Нью-Дели», — сказал президент во время встречи с председателем Афросоюза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани.

Глава государства отметил, что, Россия, как и прежде, готова «всемерно содействовать укреплению суверенитета африканских государств, способствовать тому, чтобы Африка стала одним из ключевых партнеров многополярного мира».

Говоря о роли Африканского союза, Путин заявил, что эта организация «формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей».

В связи с этим РФ поддерживает «подключение Африканского союза к работе ведущих международных объединений», подчеркнул президент.