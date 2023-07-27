Акции дня: бумаги ВТБ растут на фоне рекордной прибыли

Акции банка ВТБ завершили сессию на Мосбирже в четверг, 27 июля в плюсе. За день котировки выросли на +7,15% до 0,025 рублей за бумагу.

Трейдеры покупали акции после публикации отчета банка за первое полугодие 2023 года, из которого следует, что чистая прибыль ВТБ за этот период составила рекордные 289,8 млрд рублей. Это рекордный показатель для шести месяцев.

«Представленные результаты ВТБ оказались достаточно сильными, хотя и вполне ожидаемыми, учитывая, что банк публикует отчетность по МСФО на ежемесячной основе. Они подтверждают тезис о том, что ВТБ полностью оправился от прошлогоднего санкционного шока и демонстрирует уверенное восстановление финансовых показателей при нормализации стоимости риска и неплохом контроле над операционными расходами», - считают аналитики «Финам».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,59% до 2987,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,03% до 1039,04 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:34 мск составила 84,18 долларов за баррель (+1,48%). Российская валюта слабела – 90,72 руб. за доллар.