Индекс Dow рискует попасть в историю

Ралли американских акций в этом году удивляло многим – от самого своего наличия и узости круга лидеров до идеи, лежавшей в его основе. Но первоначально взлетевшая на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ) кучка технологических акций сейчас уже не тянет индексы на себе. И это порождает новые удивительные факты.

Публика стала скупать бумаги из традиционных отраслей, надеясь на то, что они догонят слишком уж взлетевшие в цене акции, имеющие отношение к ИИ. Круг участников ралли расширился, а Dow Jones Industrial Average, до того безнадежно отстававший от Nasdaq 100 и Nasdaq Composite, понесся вверх за рекордами.

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В итоге старейший индекс мира оказался к историческому максимуму даже ближе, чем его технологические коллеги. И все это уже без каких-либо намеков на новую эру, открываемую перед человечеством ИИ, изначально разогнавших это ралли.

Вчера Dow Jones Industrial Average смог прибавить 0,23%, закрывшись на максимуме с февраля 2022 года. На этот раз ему помогли акции Boeing, взлетевшие на 8,72% после того, как компания отчиталась о меньшем, чем ожидалось, убытке.

Между тем S&P 500 и Nasdaq Composite на фоне вчерашнего подъема ставки ФРС и риторики ее председателя Джерома Пауэлла потеряли 0,02% и 0,12% соответственно. На 0,4% упал Nasdaq 100, включающий крупнейшие компании с одноименной биржи. NYSE FANG+, в который входят технологические акции с высокой капитализацией, потерял 0,64%. Он, впрочем, и вырос в этом году сильнее многих – на 75,45%.

Слова Пауэлла о том, что ставка в сентябре может быть поднята вновь, для быков прозвучали не слишком страшно (многие ему просто не поверили), но и приятного в них было мало. Дорожающие заимствования – не лучшая новость для любых технологических компаний, но особенно она плоха для тех, которые еще толком не встали на ноги, каких не так уж мало на Nasdaq. Между тем акции на этой площадке и без того в целом снижаются уже больше недели.

Dow Jones Industrial Average, напротив, не просто вырос вчера, а сделал это в 13-й раз подряд. В прошлый раз такая серия удавалась ему 36 лет назад – еще при председателе ФРС Поле Волкере и президенте США Рональде Рейгане.

Именно так – 13-ю подряд закрытыми Dow в плюс торгами – начинался далекий 1987 год. Более длинная серия – 14 раз – в истории старейшего индекса мира была лишь однажды – в июне 1897 года. Тогда ему был всего год (Чарльз Доу создал его в мае 1896-го).

Но и серия 1987 года может считаться исторической. Ралли первых 13 торговых дней января, тогда после короткого перерыва продолжилось – и за первую половину года индекс Dow прибавил 44%. Но в анналах этот год остался по другой причине – из-за «черного понедельника» 19 октября. В тот день случилось самое крупное падение Dow Jones Industrial Average в истории – на 22,61%.

Едва ли есть смысл в прямых аналогиях, но очевидно, что подобные серии – свидетельства очень разогретого рынка. И термин «пузырь» в отношении текущей ситуации на фондовом рынке США в последнее время не случайно слышен все чаще.

Он, впрочем, звучал и парой лет ранее, а в прошлогоднем медвежьем рынке многие увидели его закономерное сдувание. Оно, казалось, грозило разрастись до апокалиптических масштабов, ведь и сам «пузырь» виделся рекордным. Но нет. В октябре падение сменилось ростом, который идет до сих пор. Теперь быки посмеиваются, однако медведи – по крайней мере, самые закоренелые из них – упорствуют.

«Несмотря на энтузиазм по поводу восстановления рынка с октября, я по-прежнему убежден, что первоначальное прошлогоднее падение окажется лишь небольшим вступительным актом в крахе самого экстремального спекулятивного пузыря в истории США, – цитировал Business Insider президента Hussman Investment Trust Джона Хассмана, известного предсказаниями обвалов в 2000-м и 2008-м годах. – Наблюдаемые сейчас экстремальные оценки акций подразумевают, что для восстановления нормальной долгосрочной потенциальной доходности потребуется падение S&P 500 на 64%».

