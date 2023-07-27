«АвтоВАЗ» и FESCO наладят поставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

Компания «АвтоВАЗ» изучает возможность сотрудничества с российской транспортной группой Fesco для организации поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку.

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Об этом на сессии «Ведение бизнеса в Африке: риски, условия и возможности» в рамках саммита Россия — Африка рассказал глава автоконцерна Максим Соколов.

«С нашими партнерами, в том числе с компанией FESCO мы рассматриваем варианты взаимодействия. Помимо этого ...мы будем развивать свою лизинговую составляющую, и сейчас ведем проработку вопроса по приобретению специальных судов, шаттлов, которые смогут направлять нашу продукцию, используя механизм лизинга, именно в страны Африканского континента и дальше — в Латинскую Америку», — заявил он.

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Председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов, выступая на сессии «Новые логистические маршруты Россия — Африка», отметил, что в условиях разрыва логистических цепочек правильным решением являются диверсификация транспортных связей и выход на новые рынки с регулярными сервисами.

«В эти минуты разгружается первое судно в Порт-Элизабет (ЮАР) с 1 тыс. TEU груза российского производителя компонентов для солнечных батарей. Тем самым сегодня мы открываем прямую морскую контейнерную линию с ЮАР. В течение первых нескольких месяцев она будет работать в формате девиации из порта Санкт-Петербург в Шанхай, но в перспективе расписание движения флота будут пересмотрено. До конца года мы встанем на регулярный маршрут. Сегодня также официально мы объявим об открытии новой линии из египетского порта Дамиетта в порт Новороссийск. Видим здесь порядка 30 тыс. TEU в год на этой линии», — приводятся слова Северилова на сайте FESCO.

По его словам, важно уделять внимание проектам по развитию портовой инфраструктуры в перспективных регионах и на новых направлениях, а также кооперации с образовательными учреждениями в области межстранового профильного образования.

Группа FESCO — одна из ведущих частных транспортно-логистических компаний РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Холдингу принадлежат ВМТП, железнодорожные операторы «Трансгарант», «Дальрефтранс», а также оператор фитинговых платформ «Русская тройка». FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске, в управлении группы находятся более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц.

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2023 год, утвержденный советом директоров компании, составляет 401,6 тыс. машин. В настоящее время на площадке в Тольятти концерн выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022-го). В марте 2023 года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus, а с сентября планируется восстановление выпуска Lada Largus.