«ФосАгро» нарастит поставки удобрений в Африку на 20% в 2023 году

Российский производитель удобрений «ФосАгро» планирует в текущем году увеличить объемы поставок в Африку на 15-20%.

Об этом рассказал заместитель гендиректора компании по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин, передает «Интерфакс».

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«15-20% у нас будет рост», — заявил топ-менеджер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В прошлом году РФ экспортировала в Африку 1,6 млн т удобрений, из них на «ФосАгро» пришлось 540 тыс. т, отметил он. В ближайшие пять лет компания намерена нарастить поставки на континент до 1 млн т, подчеркнул топ-менеджер.

Также Стеркин сообщил, что «ФосАгро» разработала пилотную обучающую платформу для африканских сельхозпроизводителей и будет искать партнеров для ее внедрения.

Сейчас компания поставляет удобрения в 21 страну континента, крупнейшие потребители — ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Танзания.

Наиболее востребованными в Африке являются аммиачная селитра, карбамид, моноаммонийфосфат (MAP) и сложные NPK-удобрения, уточнил Стеркин. По его словам, географию поставок планируется расширять.

Группа «ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. В 2022 году группа нарастила чистую прибыль по МСФО на 42%, до 184,7 млрд руб.

«ФосАгро» занимает первое место среди российских компаний по объему поставок удобрений в страны Африки, обеспечивая около 30% от общего объема экспорта отрасли в этот регион.