Французская Technip Energies сообщила о завершении процесса выхода из проекта «Арктик СПГ — 2»

Technip Energies окончательно вышла из российского проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2».

Об этом говорится в отчете французской компании.

«Выход из "Арктик СПГ — 2" завершен», — указывается в сообщении.

ЕРС-подрядчиком «Арктик СПГ — 2» выступает компания NovArctic, в которую входили Technip, Saipem и НИПИГАЗ. Стоимость контракта оценивалась в $11,2 млрд.

Второй СПГ-проект «НоваТЭКа» предполагает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т ежегодно. Запуск первой линии намечен на конец текущего года, запуск второй и третьей должен состояться в 2024 и 2026 годах соответственно.

В апреле 2022-го Technip Energies сообщила, что приостановила большую часть работ на проекте, а в октябре стало известно, что компания планирует полностью выйти из «Арктик СПГ — 2» в первом полугодии 2023 года. Работы по инжинирингу, снабжению и строительству будет выполнять НИПИГАЗ.