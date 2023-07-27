ФСБ предотвратила попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали украинского агента, который планировал устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение.

По данным Центра общественных связей ФСБ, силовиками был задержан служащий ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой.

У мужчины изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, предполагаемого террориста подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.

В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 УК РФ («Террористический акт»), 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 УК РФ («Государственная измена»), 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).

Как ранее писал «Эксперт», Федеральной службой безопасности в Курской области пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, которые подозреваются в собирании и передаче представителям ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории региона.

