ФСБ сообщила о следах взрывчатки на еще одном иностранном судне, направлявшемся из Турции в Россию

Сотрудники ФСБ накануне, 26 июля, обнаружили следы взрывчатых веществ очередном иностранном судне, следовавшем из Турции в Россию; ранее оно могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, считают в спецслужбе.
«В грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза ВМО RIVER, следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил», — рассказали в ведомстве.
Установлено, что в июне и июле этого года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область).
«Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ», — говорится в сообщении.
В начале прошлой неделе спецслужба информировала об аналогичном инциденте: в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, ФСБ обнаружила следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также «признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза». По данным ведомства, эти обстоятельства могут указывать на возможность использования судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.