Новая зависимость: Германия вместо газа подсядет на «топливо будущего»

В Берлине надеются, что торговые партнеры удовлетворят львиную долю потребности крупнейшей европейской экономики в водороде при зеленом переходе, переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. По словам Роберта Хабека, министра экономики ФРГ и вице-канцлера, отвечающего и за энергетику, ожидается, что Германия будет импортировать в 2030 году две трети необходимого водорода. Для поставок этого газа, который называют «топливом будущего» и большим сторонником которого в последнее время стал Берлин, планируется построить трубопроводы из Испании, Норвегии и Северной Африки. Важная роль отводится и поставкам водорода по морю. Во время недавних визитов в Бразилию и Колумбию Хабек подписал контракты на поставки газа из этих стран. Он также обсуждал вопрос поставок водорода в Индии, куда ездил на прошлой неделе.
Германии явно не повезло с энергоресурсами. Возобновляемых источников энергии в стране так же мало, как ископаемых видов топлива, от зависимости от которых Берлин сейчас пытается избавиться. У нее относительно небольшая протяженность береговой линии, наиболее эффективного места установки ветровых ферм. Да и солнце выглядывает не так часто, как, скажем, на юге Европы, что не позволит получать много солнечной энергии. При таком дефиците энергоресурсов немецкая экономика, первая на континенте, требует огромных объемов энергии.
Несмотря на все старания и заявления добиться настоящей энергетической независимости Берлину крайне трудно. Сейчас он, например, с громадными затратами просто пытается заменить зависимость одних энергоресурсов на другие.
В правительстве Шольца подсчитали, что к 2030 году спрос на водород составит 130 ТВт-час. К концу десятилетия планируется построить электролизные установки общей мощностью ок. 10 ГВт, что вдвое превышает прежние задачи. В ходе электролиза при помощи расщепления молекул воды выделяется водород, который считается «зеленым» в том случае, если при его производстве используется возобновляемая энергия.
На первом этапе основная часть импортируемого водорода будет поступать из Норвегии в виде голубого водорода, т.е. природного водорода, получаемого при помощи паровой конверсии, процесса сложного и дорогого.
Роберт Хабек надеется, что со временем на рынке будет доминировать зеленый водород. Выступая на презентации водородной программы правительства ФРГ, он пообещал поддерживать компании, которые будут производить чистый водород, но не стал раскрывать, в чем конкретно будет состоять эта поддержка.