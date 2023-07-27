Новая зависимость: Германия вместо газа подсядет на «топливо будущего»

В Берлине надеются, что торговые партнеры удовлетворят львиную долю потребности крупнейшей европейской экономики в водороде при зеленом переходе, переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. По словам Роберта Хабека, министра экономики ФРГ и вице-канцлера, отвечающего и за энергетику, ожидается, что Германия будет импортировать в 2030 году две трети необходимого водорода. Для поставок этого газа, который называют «топливом будущего» и большим сторонником которого в последнее время стал Берлин, планируется построить трубопроводы из Испании, Норвегии и Северной Африки. Важная роль отводится и поставкам водорода по морю. Во время недавних визитов в Бразилию и Колумбию Хабек подписал контракты на поставки газа из этих стран. Он также обсуждал вопрос поставок водорода в Индии, куда ездил на прошлой неделе.

Германии явно не повезло с энергоресурсами. Возобновляемых источников энергии в стране так же мало, как ископаемых видов топлива, от зависимости от которых Берлин сейчас пытается избавиться. У нее относительно небольшая протяженность береговой линии, наиболее эффективного места установки ветровых ферм. Да и солнце выглядывает не так часто, как, скажем, на юге Европы, что не позволит получать много солнечной энергии. При таком дефиците энергоресурсов немецкая экономика, первая на континенте, требует огромных объемов энергии.